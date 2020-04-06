金價抽升撲1640美元　分析料本季可升抵1700關

早前受到美股暴跌影響，黃金成為了投資者拋售套現的對象。近日市場情緒好轉，投資者拋售大宗商品的力度減弱，現貨金價周一(6日)重上1,630關口，高見每安士1,638美元，現報每安士1,635美元，漲幅近1%。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Kieran Clancy表示，美元表現強勁未必意味着第2季黃金不會走高，該行預計金價第2季會上升至1,700美元附近，但年底將會回到1,600美元。

他認為，市場避險需求會抵銷美元上升對黃金造成的壓力，相信黃金短期表現較為樂觀，只要全球經濟所面臨的不確定性持續，人們對後市面臨的情況不確定，就會因避險需求而買入黃金，美元同時也在走高。總體來說，避險需求將會主導走勢。而該行預期金價年底回落，主要是預期全球經濟面臨的不確定性會慢慢消退所致。

另方面，黃金交易所買賣基金(ETF)近期持有量持續增加，可見投資者的需求。Clancy指出，過去幾周的情況可以看出更多的機構投資者在調整投資組合，以減低損失，因此會拋售避險資產。但散戶投資者對黃金的需求不少。

隨着歐美國家的新冠病毒疫情擴大，引發對美元流動性緊縮的擔憂，投資者早前因而拋售黃金。但華僑銀行認為，當前的流動性危機凸顯經濟體系存在的缺陷，但並不意味着黃金已經失去「避險安全港」地位。

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