工銀國際證券：料A股表現勝港股　未來兩周關鍵

工銀國際證券研究特許財務分析師邱志承發表報告指，港股與A股上周表現均勝於其他市場，主要是中國經濟數據好過預期，貨幣與財政政策較為積極。不過，最近港股與A股的人氣都有明顯下降，加上外部經濟環境持續惡化，難有上升行情。如果新冠肺炎疫情不在兩周內見頂，該行維持之前的判斷，推薦配對交易，認為A股表現將好於港股，而港股的表現將好於美股。

報告中提到，美國聯儲局最近3周買入各項資產的規模已經創歷史紀錄，上升1.5萬億美元，規模增速甚至要高於2008年的第一輪量化寬鬆(QE1)。美元的流動性危機得以解除，流動性仍未回到之前的水平。上周全球市場有較大的波動，股市整體回落，這是因為之前反彈只是超跌反彈，實體經濟未有好轉。

另外，全球的疫情仍在持續惡化，上周末的海外感染人數已經上升到120萬以上，疫情對於全球經濟的負面影響正在持續上升，多項經濟數據持續惡化，但全球疫情的緩解仍需要更多的時間。美元國債利率進一步下降，10年期美國國債和美國國庫抗通脹債券(TIPS)利率進一步下降，顯示了投資者對美國經濟的悲觀預期。

目前歐洲的疫情有企穩的迹象，但美國新增感染持續上升。如果美國的疫情如特朗普所宣稱在未來兩周達到頂點，那麼全球股市目前已經在底部區域；但如果疫情持續更長的時間，目前全球市場的股價並未包括足夠的風險。

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