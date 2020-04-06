【新冠肺炎】寶馬首季銷售挫20%　八成歐洲經銷商關閉

外國媒體報道，德國寶馬汽車公司表示，受新冠肺炎疫情影響，第一季全球銷量下降20.6%，至47.71萬輛，其中，中國市場按年跌30.9%；歐洲銷量跌18.3%，美國銷量下降了17.4%。

寶馬表示，在今年初還預計全年銷量將會錄得增長，但「到了2月份，疫情的影響已導致中國市場銷量大幅下滑。到3月份，疫情的影響在歐洲和美國的銷售數字中明顯可見。」目前，該公司在歐洲80%和美國70%的經銷店已因疫情而暫時關閉。

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