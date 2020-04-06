滙豐取消派息 張華峰斥猶如「金融騙局」
2020年04月06日 17:54
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
滙豐控股(00005)早前應英倫銀行要求，取消派發2019年末期息每股0.21美元，並表明今年內不會派息。立法會金融服務界議員張華峰表示，就算除淨後不派息是完全合法，但在情、在理上，滙控的做法確實是欠了股東一個交代，又令不少「收息一族」大失預算，更以「金融騙局」形容滙控是次舉措。
張華峰提到，香港作為國際金融中心，一向十分注重企業道德及誠信。而香港投資者向來是滙控「忠實擁躉」，滙控的決定正正摧毀了香港人與滙控之間的「深厚感情」，不單對投資者不公平，亦損害香港國際金融中心的聲譽。
對於取消派息一事是由英國當局要求，張氏質疑滙控高層有否全力爭取拒絕有關做法，又要求港府介入事件。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！