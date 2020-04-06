滙豐取消派息　張華峰斥猶如「金融騙局」

張華峰提到，香港作為國際金融中心，一向十分注重企業道德及誠信。而香港投資者向來是滙控「忠實擁躉」，滙控的決定正正摧毀了香港人與滙控之間的「深厚感情」，不單對投資者不公平，亦損害香港國際金融中心的聲譽。

對於取消派息一事是由英國當局要求，張氏質疑滙控高層有否全力爭取拒絕有關做法，又要求港府介入事件。

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