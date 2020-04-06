兌吧控股股東延長禁售承諾

公司普通股於聯交所上市時，Xiaoliang Holding Limited作出一項禁售承諾，即於上市後前6個月內不會出售其持有之股份，及於前6個月期限結束後之6個月期間內，不出售其股份，以致於交易完成後，其將不再為公司之控股股東。該禁售承諾將於2020年5月6日到期。

於2020年4月6日，該公司已接獲Xiaoliang Holding Limited的承諾書，已自願承諾自2020年4月6日至2022年5月7日期間，其將不會出售其所持有的任何股份以表示其對公司之長期發展充滿信心。於本公告日期，Xiao liang Holding Limited持有4.54億股股份，佔公司全部已發行股本約42.19%。

此外，該公司亦接獲公司執行董事朱江波及陳婷等9名核心管理團隊成員的承諾書，自願承諾於2020年4月6日至2021年5月7日期間，根據公司股份獎勵計劃，將不會出售Kewei Holding Limited或Duiba Kewei(BVI)Limited授予或將授予彼等的任何股份。

公司亦接獲Kewei Holding Limited及Duiba Kewei(BVI)Limited的承諾書，自願承諾於2020年4月6日至2021年5月7日期間，將不會出售其所持任何尚未授出的股份。根據公司股份獎勵計劃，已授予或預期將於2021年5月7日前授予上述公司核心管理團隊成員的股份總數及截至2021年5月7日預期仍尚未授出的股份數目約為5,737萬股，約佔公司全部已發行股本的5.33%。

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