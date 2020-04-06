狂劈1500萬！中環罕見地舖蝕讓　4年多損手900萬

中環區罕有錄得地舖蝕讓個案。消息透露，中環卑利街雙號地舖，建築面積420方呎，以約1,500萬元易手。原業主叫價3,000萬元，即減價約五成。舖位月租約3萬元，租金回報2.4%。

據了解，原業主於2015年11月以2,400萬元買入上址。即該舖位是次易手帳面蝕讓37.5%或900萬元。

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