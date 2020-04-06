【共度時艱】新地續與商戶溝通 提供適切紓困措施
2020年04月06日 18:10
東網電視更多新聞短片
新型冠狀病毒疫情肆虐多月，持續影響多個行業，新鴻基地產(00016)表示，繼2月份為商場商戶按個別情況減免三至五成的基本租金後，鑑於疫情仍然持續嚴峻，已在3月份按個別行業及商戶的實際情況進行租金寬減，期望能減輕商戶(特別是中小企)的經營壓力，尤其聘用大批前線員工的商戶，希望能盡量保障一般員工生計。
集團指出，會繼續緊密留意4月份及其後疫情對各行業的影響，並積極與商戶保持密切溝通，提供適切的紓困措施，與港人共渡時艱。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！