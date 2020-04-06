【全球救市】日本豪擲7.75萬億　佔GDP達20%

外國傳媒報道，日本首相安倍晉三表示，計劃宣布價值約108萬億日圓(約7.75萬億港元)的經濟刺激方案，並與日本自民黨就經濟刺激方案達成一致意見。方案將向中小型企業提供200萬日圓(約14萬港元)的現金支持，應對疫情措施的規模相當於該國GDP的20%。

另外，他稱，最早於周二(7日)宣布進入「緊急狀態」，亦同意需要就東京都和大阪宣布進入「緊急狀態」，將於周二舉行新聞發布會，向公眾解釋相關措施。

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