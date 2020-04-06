137年從未見過！疫情帶挈「呢盤生意」熱賣

外國傳媒報道，隨着「封城」措施延長，有愈來愈多美國人開始將時間和金錢花在遊戲上，帶挈拼圖熱賣！

根據遊戲產品製造商維寶(Ravensburger)指出，在過去2周，其美國拼圖銷售額按年飆3.7倍，平均每分鐘售出20個拼圖，為該公司自1883年創立以來，從未見過。

對於拼圖需求激增，美國經濟學家Anne Williams稱，在經濟不穩定的時期，美國人轉向玩拼圖遊戲來緩解壓力並不少見。她稱，對生活在經濟不穩定時期的人們來說，覺得整個經濟、生活完全失控了，而拼圖是讓他們認為可以控制並戰勝的挑戰。

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