寶馬山花園三房樓王減租8千元　以3.5萬租出

中原陳家鴻稱，北角寶馬山花園8座高層A室，實用面積843方呎，三房連套房間隔，坐向海景，屬優質樓王單位。業主半年前放租，每月叫租4.3萬元，最終大幅減租8,000元，以3.5萬元租出，呎租41.5元。

他指出，該單位曾於2015年以3.7萬元租出，是次租金較5年前還低出2,000元。

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