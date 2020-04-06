耀才證券發盈喜　料行業倒閉潮難免

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本年度港股受到中美貿易戰、社會運動、新型冠狀病毒肆虐全球，以及其他種種不利因素所拖累，導致恒指反覆尋底，各行各業陷入一片低迷，認為未來經濟前景未明朗下，行業會繼續出現整合，尤其規模較小、實力不足的券商，預料倒閉潮在所難免。

該行提到，雖然新冠肺炎疫情肆虐，但公司於2015年於九龍核心地段設立後備辦公室，總面積超過2萬平方呎，設備及規格上與中環總辦事處無異，面對任何突發情況，仍能全面運作。

至於2019年推出的手機交易應用程序「耀才證券(寶寶)」和「耀才期貨(豆豆)」反應良好，總下載量近30萬次，按季升約40.8%。今年首季，透過兩個APP開戶量較上季度飆升64.4%，落盤總量近400萬次，按季增長47.6%。其中「寶寶」的交易宗數較上季度大幅飆升91.7%，活躍用戶用量按季激增超過57.8%。網上交易系統方面，活躍用戶總量較上季度增加26.7%。

展望未來，耀才證券將繼續貼近投資者需要，並以「淡市才是積極出擊進攻」的策略，把握發展機遇，並提升品牌效應，擴大規模。

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