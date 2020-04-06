環聯：分段恢復香港網上信貸報告等服務

載有500多萬名市民信貸紀錄的香港環聯資訊，2018年底被揭索取信貸報告的程序懷疑出現保安漏洞，其網上個人信貸報告查詢服務遲遲仍未恢復。環聯周一(6日)宣布，經過全面檢查及加強網上保安後，現正分段恢復因保安理由而暫停的香港網上信貸報告、評分及提示服務。

環聯表示，相關服務已由第三方獨立審核，並符合與數據安全和預防欺詐相關的國際標準。分段恢復服務的目的是從客戶體驗角度進行測試、收集意見並完善新系統。

環聯亞洲區總裁Satish Pillai表示，該機構花了數月的時間審視及增強香港網上信貸報告、評分及提示服務的保安系統。增添了新功能，加強核實及驗證程序，包括針對所有網上信貸查詢實施OTP(一次性密碼)驗證，並進一步保護客戶資料，免受日益複雜的欺詐活動侵害。

於恢復服務的第一階段，環聯將在未來數周邀請約5,000名網上服務現有客戶參與，並邀請其在收到載有驗證程序詳情的通知信後，重新驗證其網上帳戶，並冀盡快全面恢復服務。

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