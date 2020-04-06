傳安信信貸尋求出售業務　最高估值78億

彭博引述消息透露，本地財務公司安信信貸正尋求售出其業務，目標售價為5億至10億美元(約39億至78億港元)。不過，相關銷售考慮仍處於初步階段，而且於完成新冠肺炎對安信業務的影響評估前，未必會進入正式銷售程序。

值得留意，由香港中旅金融控股牽頭，加上Pepper Group Pty及York Capital Management Global Advisors組成的國際財團，於2015年從渣打銀行(香港)手上收購安信信貸，據指當時作價高於6億美元。

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