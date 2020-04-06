新盤UPDATES：大型全新項目部署下半年推售

股市反彈，一手豪宅市場亦錄不俗承接，雖然發展商近期減慢推盤，但仍有大型全新項目入紙申請預售樓花，部署下半年推出市場發售。

●澐灃天際複式大宅6480萬元售出

永泰地產（00369）旗下沙田九肚澐灃，今日（4月6日）以招標形式沽出第5座5及6樓B單位，實用面積2,172方呎，成交價6,480萬元，呎價29,834元。該單位屬四房雙套房設計，享有吐露港海景，並設逾790方呎天台。整項目僅設16伙同類天際複式大宅。

●海天晉連天台特色戶呎售2.65萬元

新鴻基地產（00016）位於將軍澳的海天晉，剛售出第7B座7樓A單位，實用面積849方呎，天台面積726方呎，以2,249.85萬元售出，呎價2.65萬元。

●琨崙洋房單位獲3028萬元承接

華懋集團的屯門琨崙，售出金琥珀洋房單位32A，實用面積2,181方呎，以售價3,028萬元獲買家購入，呎價13,884元。

●逸瓏灣8高層三房戶售逾1134萬元

信和置業（00083）旗下大埔白石角逸瓏灣8，售出3B座17樓A單位，實用面積699方呎，可享泳池景，售價1,134.56萬元，呎價16,231元。項目3B座只餘下最後5伙待售，開盤至今整項目累積售出431伙，套現逾39億元。

●峻源大單位1920萬元獲承接

中信泰富的馬鞍山峻源，售出2座6樓A單位，實用面積1,185方呎，售價1,920萬元，呎價16,203元。

●中洲旗下沙田坳背灣街項目申預售 涉1335伙

截至3月底，待批預售樓花同意書住宅項目共24個，牽涉單位7,595伙，較2月份增加約12.1%。

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