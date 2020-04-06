新盤部署：御半山II期加推22伙 周五發售
2020年04月06日 19:51
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發展商趁市場空檔積極促銷各區銷售中樓盤。新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，剛原價加推全新第6號價單，共有107伙，單位間隔一至三房不等。當中包括全盤唯一2A座G室三房連套房樓皇單位，實用面積為591方呎，而整批單位折實呎價介乎14,108至19,550港元。同時，該盤發出新銷售安排，加推22伙於本周五(4月10日)起發售。
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