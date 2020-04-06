疫市跑出！任天堂二手Switch竟高過新機

外國傳媒報道，遊戲機巨企任天堂(Nintendo)曾在2月表示，受疫情影響，預計在中國製造、出口至日本國內市場的Switch主機和Joy-Con控制器等設備，將出現生產和出貨延遲狀況，再加上日本疫情漸趨嚴重，民眾居家娛樂的需求增加，形成Switch主機供不應求，並帶挈二手Switch的拍賣價格。

報道指出，記者對日本商品價格調查服務公司Aucfan網站的調查，若在該網站中搜索「任天堂Switch(不含Switch輕量版Lite)」，就會見到二手Switch的平均價格在4月3日高達38,314日圓(約2,747港元)，較新機的官方價格29,980日圓(約2,149港元)更高。

此外，Switch輕量版Lite的官方新機價格為19,980日圓(約1,432港元)，而二手拍賣價則平均約高出近5,000日圓(約358港元)。

報道指出，在Switch主機和輕量版Lite的供應短缺結束前，兩產品的二手拍賣可能會繼續較新機更高。

任天堂股價亦水漲船高，周一(6日)收市漲2.48%，至每股42,920日圓。

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