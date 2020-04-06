疫市跑出！「呢行從業員」驟變搶手貨　月薪隨時10萬

外國傳媒報道，雖然疫情衍生龐大失業浪潮，但有些人依然可以逆勢成為搶手人才！這就是中國的口罩機調試員。他們近期異常忙碌，甚至一晚只睡4個小時，月薪也從過去的1萬元人民幣左右，到現在有廠商喊出天價「10萬元人民幣」。

據悉，口罩機調試是冷門行業，而且分工細緻，目前當然變得炙手可熱。由於疫情期間，絕大部分口罩生產企業臨時倉促轉產，並未將機器調試問題考慮在內，調試、保養便成為購買口罩機廠家面臨的最大難題，令有經驗的調試員成為稀有人才。

口罩機在組裝後，必須由技術工人調試，才能確保正常生產。而口罩機生產的速率、良品率等核心性能，也必須經過口罩生產企業的日常調試與保養才能實現。

報道訪問了從事自動化行業16年的口罩機調試員高麥及幾名同事，他們一起在東莞和40多台口罩機「作戰」。他透露，口罩設備不是單台機器，需要多台機器的配合，完成不同的工序。口罩機調試的關鍵包括整型、折疊、鼻樑線、超聲波調節的力度、切刀切的位置等等。

他也指出，之前人員緊缺，一台機器的調試費能開到5萬元人民幣，目前行內人員較多，調試一台是3萬元人民幣左右，小機器是2萬元人民幣。

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