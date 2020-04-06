樓價UPDATES：多區有業主下調叫租逾一成

住宅租金走勢向下，灣仔、鰂魚涌及旺角等地區，均有業主減價逾一成把物業出租的個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍匯3座高層H室，實用面積446方呎，1房間隔，向東南。業主3月放租，叫價27,000元，最終減3,200元或11.8%，以每月23,800元將單位租出，呎租53.4元。

●鰂魚涌太古城青松閣中層G室，實用面積1,015方呎，3房套間隔，可望海景。業主去年12月放租，叫租46,000元，最終願減5,000元或10.9%，以每月41,000元將單位租出，呎租40元。

●大潭浪琴園4座低層B室，實用面積1,534方呎，3房套間隔及工人套房，坐享全海景。業主以3,260萬元將單位易手，呎價21,252元。

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九龍區

●旺角利奧坊．凱岸1座中高層L室，開放式間隔，座向西北，實用面積約193方呎，業主以約1.15萬元放租，其後吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以1萬元租出，實用呎租約51.8元，減幅約13%。據悉，新租客為單身客，心儀單位全新，故睇樓2次後決定承租。

●九龍灣德福花園P座高層07室，實用面積539方呎，屬2房間隔，望內園，經商議後由750萬元，調減至722萬元成交，呎價約13,395元。

●大角咀港灣豪庭8座高層H室，實用面積369方呎，兩房間隔，上月初開價750萬元，期後調整叫價至720萬元，直至本月初再度調整叫價至685萬元即獲洽購，最終成交價680萬元，累減70萬元沽貨，呎價18,428元。

●茶果嶺麗港城19座高層C室，實用面積517方呎，採兩房間隔，享西南園海景，最初開價850萬元，現微減20萬元，以830萬元易手，呎價16,054元。

●荔枝角曼克頓山2座高層B室，實用面積1,382方呎，屬4房1套間隔，望維港海景，單位今年1月放盤叫價3,800萬元，因應市況連番調整叫價，最終降至3,450萬元成交，累減350萬元，呎價約24,964元。

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新界區

●東涌映灣園2座低層C室，實用面積495方呎，業主於上月底以600萬元交吉放盤，放盤約1星期，減價10萬元，以590萬元易手，呎價11,919元，屬近期筍價成交。

●馬鞍山雅景臺2座低層F室，實用面積約475方呎，採2房間隔，原業主叫價約600萬元放售，客人睇樓1次即決定承接，議價後以595萬元成交，呎價約12,536元。

●馬鞍山新港城Q座中層1室，實用面積約369方呎，2房間隔，原叫價約630萬元，吸引外區首置客議價承接，以610萬元成交，呎價約16,531元

●天水圍嘉湖山莊賞湖居3座中層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，放盤兩星期，減價35萬元，剛以515萬元沽出，呎價呎價11,496元。

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