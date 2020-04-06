【疫市「經」奇】有行業逾百年最好生意　邊行月薪10萬？

疫情繼續在全球肆虐，不少企業及就業大受打擊。不過，在任何困境中，總有逆市跑出的一群，就像股市總有逆市奇葩一樣。以下的疫市「經」奇，你有否想過？

【137年從未見過！疫情帶挈「呢盤生意」熱賣】

外國傳媒報道，隨着「封城」措施延長，有愈來愈多美國人開始將時間和金錢花在遊戲上，帶挈拼圖熱賣！

根據遊戲產品製造商維寶(Ravensburger)指出，在過去2周，其美國拼圖銷售額按年飆3.7倍，平均每分鐘售出20個拼圖，為該公司自1883年創立以來，從未見過。

對於拼圖需求激增，美國經濟學家Anne Williams稱，在經濟不穩定的時期，美國人轉向玩拼圖遊戲來緩解壓力並不少見。她稱，對生活在經濟不穩定時期的人們來說，覺得整個經濟、生活完全失控了，而拼圖是讓他們認為可以控制並戰勝的挑戰。

【任天堂二手Switch竟高過新機】

除了拼圖，遊戲機也渴市！外國傳媒報道，遊戲機巨企任天堂(Nintendo)曾在2月表示，受疫情影響，預計在中國製造、出口至日本國內市場的Switch主機和Joy-Con控制器等設備，將出現生產和出貨延遲狀況，再加上日本疫情漸趨嚴重，民眾居家娛樂的需求增加，形成Switch主機供不應求，並帶挈二手Switch的拍賣價格。

報道指出，記者對日本商品價格調查服務公司Aucfan網站的調查，若在該網站中搜索「任天堂Switch(不含Switch輕量版Lite)」，就會見到二手Switch的平均價格在4月3日高達38,314日圓(約2,747港元)，較新機的官方價格29,980日圓(約2,149港元)更高。

此外，Switch輕量版Lite的官方新機價格為19,980日圓(約1,432港元)，而二手拍賣價則平均約高出近5,000日圓(約358港元)。

報道指出，在Switch主機和輕量版Lite的供應短缺結束前，兩產品的二手拍賣可能會繼續較新機更高。

任天堂股價亦水漲船高，周一(6日)收市漲2.48%，至每股42,920日圓。

【「呢行從業員」驟變搶手貨 月薪隨時10萬】

就業方面，雖然疫情衍生龐大失業浪潮，但有些人依然可以逆勢成為搶手人才！這就是中國的口罩機調試員。他們近期異常忙碌，甚至一晚只睡4個小時，月薪也從過去的1萬元人民幣左右，到現在有廠商喊出天價「10萬元人民幣」。

據悉，口罩機調試是冷門行業，而且分工細緻，目前當然變得炙手可熱。由於疫情期間，絕大部分口罩生產企業臨時倉促轉產，並未將機器調試問題考慮在內，調試、保養便成為購買口罩機廠家面臨的最大難題，令有經驗的調試員成為稀有人才。

口罩機在組裝後，必須由技術工人調試，才能確保正常生產。而口罩機生產的速率、良品率等核心性能，也必須經過口罩生產企業的日常調試與保養才能實現。

報道訪問了從事自動化行業16年的口罩機調試員高麥及幾名同事，他們一起在東莞和40多台口罩機「作戰」。他透露，口罩設備不是單台機器，需要多台機器的配合，完成不同的工序。口罩機調試的關鍵包括整型、摺疊、鼻樑線、超聲波調節的力度、切刀切的位置等等。

他也指出，之前人員緊缺，一台機器的調試費能開到5萬元人民幣，目前行內人員較多，調試一台是3萬元人民幣左右，小機器是2萬元人民幣。

【有冇考慮用政府派的錢「買金或銀」？】

上述全部與閣下無關？不要緊，或許可考慮怎樣善用香港政府將會派發的1萬港元！有沒有想過用來投資呢？隨時可為未來增值。

外國傳媒報道，著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·清崎)在Twitter發文指出，不要把政府派的金錢儲起來，建議投資者買入對未來有保障的資產，例如黃金、白銀等，因美元正步向死亡，既然政府派錢，當然要收下、且聰明地使用。

他又點名指出，白銀每安士僅20美元，對保障未來而言是最划算的選項。他稱，在美國聯儲局大印銀紙、實行零利率的情況下，為甚麼要儲錢？認為此時應儲黃金或虛擬貨幣「龍頭」比特幣。

事實上，他近年一直看好白銀，認為是所有資產類別當中，最被低估、低風險、且最佳的投資，除非每安士漲到40美元，否則將持續買入。

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