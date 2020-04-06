中銀人壽：首季新做保費仍錄雙位數增幅

受疫情拖累保險業前景不容樂觀，中銀集團人壽保險執行總裁鄧子平表示，該行今年首季新做保費仍錄雙位數增幅，形容十分難得，惟社會運動後內地客對香港取態改變，直言即使疫情過後，亦難回復2019年上半年的「爆炸性增長」。

去年下半年起內地客投保意欲大減，今年初受疫情夾擊，令情況雪上加霜，不過，去年全年中銀人壽壽險新做保費，按年升近5成至138億港元，更為首次突破百億元關口。

鄧氏表示，中銀人壽的內地客佔比僅11至12%，未算太多，而受合資格延期年金保單(QDAP)銷情理想、網上儲蓄型產品銷售帶動，今年首季保費增長仍然可控。不過，疫情於農曆新年後愈趨嚴重，封關更嚴重打擊離岸保險銷售，他坦言第二季壓力甚大，季內保費增速需視乎疫情持續的時間。

另邊廂，低息環境尤令險企債券投資回報受壓，不利盈利表現，他指出，當環球進入零息時代後，保險產品的保證回報壓力較大，同時需承受信用風險，由於人民幣產品的息口相對吸引，料未來市場的需求會愈趨上升，人民幣計價的保險將為業務發展重點之一。

去年中銀人壽的人民幣業務市場佔有率達7成，連續十年排名榜首，他指人民幣業務存有領先地位。目前該公司人民幣儲蓄保險的保證回報率，高於3厘水平。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626