西南九龍匯璽II單位以貶值460萬元放售

二手市場再有貶值放盤。市場消息透露，西南九龍匯璽II一個單位，原業主姓名為漢語併音，2018年才購入。去年底先以約3,800萬元，今年一月減價至3,498萬元，較不足兩年前購入價，帳面已低逾460萬元。近日市傳單位獲以逾3,230萬元獲洽購。據了解，該名業主於同屋苑持有另一個單位。

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