華爾街重量級人物警告：今次衰退等同08年金融海嘯

美國最大市值銀行摩根大通的行政總裁戴蒙，周一(6日)於年報的致股東信中表示，估計當前的經濟衰退，程度至少等同2008年金融海嘯，稱該行不能幸免地受到壓力，盈利將顯著下降，但相信減少派發股息的機會不大，而他會於本月稍後的首季業績再作詳細交代。

戴蒙表示，摩通在今次危機中會與政府緊密合作，不會要求任何監管寬免，但監管機構仍可改變資本和流動性要求，以令金融系統有更多資金。

64歲的戴蒙又透露，該行18萬員工中，約70%正在家工作，未能有該安排的員工，會獲發放1,000美元。

早前曾進行緊急心臟手術的戴蒙，上周才返回工作崗位。他是唯一一位從金融海嘯領導至今的華爾街大行舵手。而今年的致股東信篇幅只有23頁，是2008年以來最短，但為他2月25日以來首次的公開評論，當時美國的新冠肺炎疫情並不嚴重。

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