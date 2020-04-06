該預期綜合淨虧損主要歸因於(i)公司持續積極採取定價策略應對競爭日益激烈的市況；(ii)集團若干建築項目之建築工程出現意外複雜情況，以及期間爆發新型冠狀病毒疫情，導致若干項目延誤所產生的直接成本增加，致使集團的業務毛利率下降。

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