愛康醫療擬購骨科企業　涉4020萬美元

美敦力康輝是一家具有歷史和品牌知名度的中國骨科企業，在設計開發及製造骨科植入物及手術工具方面擁有專業的知識和技術。董事會認為，成為中國骨科領域的領導者之一是集團的長期戰略目標，收購與目標一致，並將於未來提高集團的整體財務表現。

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