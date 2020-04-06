【深度解構】失業浪潮最終恐造成4類骨牌效應

隨着疫情於全球肆虐，失業浪潮已蔓延至非洲，影響了2,000萬個飯碗，可想而知形勢極之嚴峻，一旦大量人口手停口停，恐衍生更重大的經濟及社會危機。講起失業大軍，很多人或隨即聯想到社會治安惡化及賴債等危機。然而，由於今次疫情是全球性，民眾的心理創傷亦是世界性，失業潮或會形成「行業大轉移」及「儲蓄慣性」，令世界經濟從此改變！

綜合全球狀況，今次失業浪潮最終或會造成4類骨牌效應：

【1、金融危機】

莫說打工仔財政問題，企業火燒連環船才是關鍵！新冠肺炎在歐洲大爆發，區內多國政府勒令店舖停業以控制疫情，零售商收入因此大受影響，一些主要零售商如Hennes & Mauritz(H&M)開始停止交租，這不但業主受損，還可能拖冧銀行業，恐釀新一輪金融危機。

H&M行政總裁Helena Helmersson在訪問中稱，由於今次危機影響所有人，大家應通力合作。H&M旗下5,000家店舖，4,000家已暫停營業，H&M在英國更威脅，若情況沒有好轉，可能取消租約。

英國地產公司BPF行政總裁Melanie Leech表示，業界需要在租金上已給予彈性，以協助陷入困境的零售業。

事實上，單在德國、法國及英國，以商用物業擔保的債務達1萬億歐元。其中，英國現時幾乎所有零售店舖關閉，但未來數周，將有1,800億英鎊商用物業債務需支付利息。

英國最大商場業主Intu Properties在疫情爆發前，經已遇上集資困難及需減少債務，公司表示過去1季只收到29%租金，警告繼續有零售商單方面停止交租，將會採取強硬行動，揚言不會資助財雄勢大的零售品牌。

有份析指，若有更多零售商停止交租，地產商將難以支付利息及避免債權違約。在最惡劣情況下，銀行要求撤回貸款，物業可能被銀行充公償債，如果壞帳嚴重，可能拖垮銀行系統。

【2、工種改變】

新冠肺炎疫情導致某些產業停擺，亦同時令其他產業的人力需求激增，使全球就業市場的人力配置，正以二戰以來最快速度改變。

隨着封城鎖國相繼出現，以前在旅館、餐廳及航空公司打工的人，為了餬口，正轉行在超市、網上零售商，以及醫院工作。人力資源機構萬寶華(Manpower)集團北美公司總裁坦言，這可能是該公司自1948年成立以來，所見過規模最大的就業市場轉變。

這種轉變還包括一些政府呼籲無薪假的勞工與學生，加入種植和採收水果蔬菜的行列。在德國，麥當勞也把員工借給兩家迫切需要勞工的大型超市。

事實上，德國已通過一項法律，對適用短時工作制(企業讓員工留在家中並給2/3薪金，其餘由政府補貼)的勞工提供獎勵，鼓勵從事醫護與農業等副業。法國農業部長亦表示，由於季節性外勞今年無法入境，法國農場3月需要4.5萬名工人，4月還需要8萬人，5月則需再增8萬名勞工。

美國方面，雖然過去兩周首次新申領失業救濟金人數接近1,000萬人，意味着有龐大閒置人力，但與此同時，沃爾瑪、連鎖藥房CVS等美國大型企業的人力需求激增，未來幾周需要近50萬名新血加入。

【3、儲蓄世代】

風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel認為，在疫情影響下，當人們突然發現現實中世界較以前更脆弱時，承擔風險的意願就會更低，或會因而創造「超級儲蓄世代」，即他們對冒險投資的興趣降低、不介意錯失機會，亦更重視降低風險。

他推測，由於經濟快速惡化，將對人們樂觀看待未來的能力產生深遠影響，即使疫情危機明天就立即結束，也會因已發生的事情非常嚴重，足以留下約「一個世代」的影響。

他認為，若疫情引致「儲蓄社會」，雖然會使未來經濟增長速度減慢，但也有望帶來更能吸收未來衝擊、管理機制更好的經濟系統，令金融領域更強健。

【4、貧富不均引發極端社會動盪】

最新研究顯示，英國為疫情而「封國」，對年輕人、低收入群體，以及女性衝擊最大，顯示疫情導致社會不平等的現象惡化。

英國智庫財政研究所資料顯示，25歲以下的年輕人原本在商店、餐廳、旅館、藝術、娛樂，以及休閒服務業工作的可能性，較其他族體多一倍有餘。然而，這些行業目前皆已暫停營業。其中，女性在已暫停營業的領域工作的可能性較男性高出約1/3。由於女性和低薪者更有可能在這些產業工作，將對他們的收入造成更大的衝擊。

有專家警告，長期來看，這場危機對年輕人與不平等現象造成的影響更深遠，令人相當憂心。

值得留意的是，據官方資料顯示，英國有超過1,400萬人生活在貧困之中，接近全部人口的1/4，並有420萬兒童處於貧窮，為貧困人口的30%。隨着英國「封城」令大量人民失業，這種情況正在惡化。在過去兩周，英國有近100萬成年人申請統一福利金，人數幾乎是以往的10倍。

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