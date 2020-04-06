【全球救市】以色列減息至0.1厘　37%經濟活動癱瘓

外國傳媒報道，以色列央行宣布減息，基準利率從0.25厘下調至0.1厘。

央行表示，將使用一項新的貨幣工具，擴大回購項目，將納入企業債，預計2020年經濟將萎縮5.3%，如有必要將採取額外措施。該行估計，2020年底政策利率維持在0.1厘，到2021年底升至0.25厘。

另外，數據顯示，以色列37%的經濟活動陷入癱瘓狀態。

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