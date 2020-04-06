穆迪警告：美瘋狂放水礙評級前景 料零息至2022年
2020年04月06日 21:28
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，評級機構穆迪表示，美國針對新冠肺炎疫情所作出強而有力的經濟政策反應，將減輕經濟增長的衝擊，但加劇了中期財政風險。美國財政狀況惡化的速度將快於預期，原因是財政赤字大幅增加和經濟增長放緩；財政赤字大幅增加、債務積累速度加快，這將給美國的財政實力和主權信用狀況造成壓力。
該機構預計，美國實際GDP在2020年將收縮約2%，受第一季經濟活動溫和萎縮、第二季大幅萎縮，以及第二季經濟溫和反彈帶動；預計2020年美國聯邦財政赤字將在GDP中佔比近15%，2021年這比例預計為10.5%，並估計聯儲局將維持利率在接近零的水平直至2022年。
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