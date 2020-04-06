夜市UPDATES：道指升逾千點　港股夜期撲二萬四

美股道指升勢擴大至逾千點，高見22,084點；標指報2,602點，升114點或4.59%；納指報7,703點，升330點或4.48%。

港股期指夜市挑戰二萬四水平，目前報23,902點，升162點，高水153點。

美股科技股及銀行股上揚，蘋果公司升近5%；Facebook及Google母公司Alphabet升約3%。另外，摩根大通、美國銀行及花旗集團漲近8%。

事實上．隨着股市形勢好轉，不少交易員似乎開始準備重返美股。分析認為，投資者正在為美股「企穩」尋找更多的證據，例如新冠肺炎確診數據，或者傳統經濟數據等。

因此，本周四公布德失業救濟申請報告成為關鍵的參考指標之一。經濟學家平均預期，在截至4月4日的一周中，將有500萬新增失業救濟申請。此前一周美國的初請失業救濟人數猛增至創紀錄的664.8萬。

另外，上周公布的美國3月非農就業數據顯示已有70.1萬個就業機會喪失，但該報告只收集了3月12日之前的數據，當時美國甚至還沒有實施廣泛的社交距離措施。

【21:30】憧憬新冠肺炎疫情緩和，美股周一顯著反彈，道指高開925點，報21,978點，納指漲244點至7,617點，標指升89點至2577點。美國總統特朗普在Twitter發表勵志貼文，指「美國要堅強」、「光明在隧道盡頭」。

不過，部分市場人士對後市走勢並不太樂觀。券商Bernstein指出，企業回購在疫情下勢必大幅減少，勢阻礙估值返回疫情爆發前水平。該行估計過去5年，回購股份提升美企盈利增長1至1.5個百分點。

Guggenheim Partners投資總監Scott Minerd更稱股市或從現水平再瀉四成，標指將跌見1,500點，預期美國經濟今年收縮10%，拖累標指成分企業每股純利降至100美元，以過往市盈率計，得出1,500點的預測。

企業消息方面，達美航空及西南航空遭股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡減持股份，股價分別挫5.09%及1.64%，至21.34美元及30.04美元。另邊廂，巴郡加入發債行列，計劃發行多個年期的債券，以充實手頭資金。巴郡B股早段報183.3美元，升2.78%。

SunTrust分析員指Netflix在疫情之下，上客速度較估計強勁。Netflix股價早段報368.55美元，升1.88%。

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