新冠肺炎：鴻海首季收入跌穿萬億台幣　11季最低

全球「代工」一哥鴻海周一(6日)公布3月收入達3,476.54億元台幣(下同)，雖然創下歷年同期第三高，且較2月的2,174.6億元增長59.87%，但與去年同期的3,766.05億元下滑7.69%。

經結算後，集團首季累計收入為9,296.8億元，按季減46.6%，更較去年同期的1.055萬億元下滑11.99%，為2017年第3季以來首度失守1萬億元大關，亦創下11季以來新低。

鴻海指出，就3月四大類產品相對2月表現而言，以消費暨智能產品表現最佳，其次為元件及其他，運算產品排行第三，企業產品則最後；若與去年同期相較，則以企業產品表現最佳，其次為元件及其他，接下來是消費暨智能產品，運算產品則墊底。

不過，就首季的四大類產品表現而言，不論與上季或與去年同期相較，均以元件及其他表現最佳，其次為企業產品，運算產品排行第三，消費暨智能產品則排最後。

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