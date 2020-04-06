「央行之母」警告：全球要合作救市　否則注定失敗　

外國傳媒報道，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)指出，如果不進行國際政策協調，新冠肺炎疫情的經濟影響可能會持續很長時間，破壞力也將大得多。

該行指出，沒有人能躲過大流行病的後果，單邊宏觀經濟政策注定失敗，在這份報告中，主要考慮是經濟體受到衝擊後的幾個不同情景。

根據其中一個情景，在「比較嚴重的」情況下，初步經濟衝擊再加上第二輪疫情，到2020年底，美國GDP與無疫情的情況相比將下降近12%。「較不嚴重的」情況下，病毒很快得到控制，那麼谷底在第2季出現，影響幅度約5%。

不過，若國與國之間不協調行動，那麼爆發第二輪疫情的可能性就會上升。報告還表示，即使一個國家制定了一套政策方案，成功地限制了國內經濟的放緩，也無法免於世界其他國家政策的不足或無效。

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