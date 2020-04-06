【全球救市】德國為中小企業提供「無限」擔保

各國相繼出台救經濟、撐企業措施。外國媒體報道，德國總理默克爾政府宣布了一項針對中小型企業的「無限制」援助計劃。

這項貸款擔保計劃是這個歐洲第一大經濟體政府，推出的一系列措施中的最新舉動。德國財政部長Olaf Scholz在與經濟部長Peter Altmaier的聯合新聞發布會上宣布，政府將提供多達100%的擔保。他說，不超過80萬歐元(約668萬港元)的貸款將很快支付。

德國政府預料，今年經濟收縮幅度可能超過2008年和2009年全球金融危機期間的萎縮5%。

在此前，德國現有的計劃僅提供80至90%的貸款擔保，隨着新冠肺炎疫情進一步打擊經濟，銀行不願承擔新的風險，因此有私營銀行向政府施壓，要求政府將貸款擔保提高到100%。

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