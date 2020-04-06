新冠肺炎：歐美汽車業收入損失逾千億美元

新冠肺炎重創歐美經濟活動，當中汽車業的收入損失估計超過1,000億美元(逾7,800億港元)。

研究機構AutoAnalysis估計，若歐美到4月底為應對抗疫情而未能解封，歐洲的汽車銷售損失將升至260萬輛，金額660億歐元(約5,517億港元)，美國的損失亦達200萬輛，約值520億美元(約4,056億港元)。若之後廠房繼續關閉，歐美的額外損失分別為80億歐元(約668億港元)及75億美元(約585億港元)。

很多汽車生產商原先估計廠房可望於3月底或4月重開，但日產、福特及通用汽車(GM)已表示，廠房「無限期」關閉。

為應對逆境，福特及GM已向銀行分別提取154億及160億美元備用信貸，平治母公司戴姆勒上周四(2日)取得120億歐元新的備用信貸，之前已有一筆110億歐元備用信貸。

據各地統計顯示，西歐3月份汽車銷售暴跌約2/3，美國的銷售則創10年新低。

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