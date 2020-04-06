埃利安：美股升市是因疫情或見頂 惟需要更多亮光
2020年04月06日 22:38
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，於今年2月底警告股市大冧，3月30日表示投資者可撈優質股，結果言中的著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)最新表示，美股周一(6日)的升市是疫情或見頂所驅動，而不是政策或技術因素。
他指出，疫情死亡人數下降及確診病例減少，令股市短期見了底部，可謂是「悲慘畫面中的亮光」。不過，他表示，除非看到更多亮光，否則股市向下波動料未完。
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