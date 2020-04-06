意馬國際與威華達換股 涉8004萬
2020年04月06日 22:53
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意馬國際(00585)公布，公司與威華達(00622)訂立換股協議。據此，公司將認購威華達發行及配發的1.14億股，相當於威華達現有已發行股本約1.97%及擴大後已發行股本約1.93%，價格為每股威華達0.7港元，總代價8,004萬元。
威華達則認購而意馬國際發行及配發的1.38億股，相當於現有已發行股本約19.94%及擴大後已發行股本約16.63%，價格為每股意馬認購股份0.58元，總代價8,004萬元。
公司相信，換股將進一步加強、增強及鞏固各訂約方在戰略聯盟備忘錄精神下的夥伴關係及合作。
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