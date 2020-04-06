香港金融集團擬收購控股股東馬達加斯加業務

總代價之中，8,000萬元將以現金償付；11億元將透過由公司向許智銘發行可換股債券償付，其初始換股價為每股1港元，較公司收市價0.76港元溢價約31.6%。假設該可換股債券悉數轉換為換股股份，相當於公司現有股本約30%及經發行換股股份擴大後之發行股本約23.1%。

於完成後，目標公司將成為公司之間接全資附屬公司。目標公司透過其全資附屬公司間接全資擁有MPGL及MGL。MPGL擁有5幅位於馬達加斯加圖利亞市(Toliara City)阿齊莫－安德列發那區(Atsimo-Andrefana region)之土地，總地盤面積約為583,000平方米。MGL於馬達加斯加持有經營賭場業務之牌照。

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