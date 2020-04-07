全球富豪兩月失2.6萬億

新冠肺炎持續蔓延引發全球股市震盪，拖累一眾富豪的身家縮水及排名洗牌。據胡潤研究院發布之《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》顯示，全球百強企業家於截至三月底止兩個月內財富合共損失2.6萬億元人民幣(下同)或12.6%，蒸發了過去兩年半所創造的財富，相當於每人每日損失4億元。

據報告，全球百強企業家中有八十六人的財富縮水。其中，路易威登集團(LVMH)主席伯納德損失最慘重，身家蒸發28%至5,500億元，排名跌出三甲外至第四名，並成為全球百強企業家中的「最大輸家」。服裝品牌Zara創辦人奧爾特加身家亦縮減21%，兩者為全球十強中財富跌幅最慘重的企業家。

雖然亞馬遜創辦人貝索斯仍為全球首富，但身家也蒸發了500億元。排名緊隨其後的蓋茨以及「股神」巴菲特於期內各損失900億元和1,200億元。

至於印度能源巨頭穆凱什安巴尼及墨西哥電訊大亨斯利姆等，則因為身家大縮水，排名跌出前十位，由沃爾瑪股東愛麗絲‧沃爾頓及吉姆‧沃爾頓晉升十強。

胡潤研究院解釋，疫情爆發後，全球對呼吸機和其他醫療設備需求激增，各地實施的隔離措施亦帶動企業視像會議和學生在線教育的發展。值得留意的是，視像會議程式Zoom的創辦人袁征近兩月財富增長最快，雖然未能登上全球百強榜，但身家期內暴增77%至565億元。

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