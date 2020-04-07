郭得勝基金委任新董事

《東網》根據公司註冊處文件發現，該基金公司新委任的董事分別是郭氏三兄弟中的二兄郭炳江、已故長兄郭炳湘的兒子郭基俊，以及三弟郭炳聯的兒子郭基泓。

該基金公司於1988年成立，據悉由新地已故創辦人郭得勝及其妻子鄺肖卿所成立。該公司為一間擔保責任有限公司，這類公司的目的往往並非牟利，而是以推動慈善等活動為目的，公司的資金通常來自其成員的捐助等。

按該公司去年提交的周年申報表顯示，董事當時包括郭老太鄺肖卿、郭老太之幼女郭婉儀、郭炳聯，以及郭炳江之子郭基煇。

《東網》記者向新地查詢有關上述公司的董事變動事宜，但是直至截稿前仍然未獲回覆。事實上，自郭炳湘於2018年10月去世之後，其子郭基俊除打理父親創立的帝國集團之外，亦開始涉足新地的業務，於2018年12月獲委任為新地非執行董事。

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