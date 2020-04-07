分公司荷蘭欠租被申破產　屈臣氏：與業主溝通

《東網》向屈臣氏集團查詢，屈臣氏回覆表示，集團按照相關政府指引，某些市場的店舖需要暫時關閉，業務單位正在主動與當地的業主緊密溝通。

該回覆亦指出，屈臣氏的財務狀況相當穩健，在全球面臨艱難的時刻，仍然致力在25個市場為顧客服務，同時亦保障員工和各持份者的利益。該集團又深信主動跟業主維持緊密的溝通，能有助達到雙方互利的結果。

根據有關報道，涉事單位處於荷蘭南部城市Dordrecht的一個商場，商場業主Pieter van Loon對媒體表示，只收到ICI Paris四月份的67%租金，並且收到公司信件表示不打算支付餘額，故此，他才入稟法院。

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