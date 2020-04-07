南岸遭銀行追債逾29.5億

南岸續稱，已向銀行申請「暫停」，尋求銀行保證在新冠肺炎大流行對澳門及整體市場所產生的嚴重負面影響下，銀行不會採取即時行動，以強制行使其於南岸旗下澳門路環十三酒店之保證權或對南岸清盤。南岸並展望與銀行緊密合作，以達致公司有序地撤出於十三酒店的投資。

與此同時，就出售實益擁有十三酒店的附屬公司之五成權益，南岸宣布，為了有更多時間達成該宗交易之先決條件，以及完成此交易，該公司與各買家分別協定把最後完成日期押後至6月14日。

不僅如此，南岸周一又公布，Francis Goutenmacher及陳覺忠雙雙辭任該公司的獨立非執行董事，周一起生效。南岸同時委任盧永仁為獨立非執董，同為周一起生效。盧氏身兼電視廣播(00511，TVB)等另外五家香港主板上市公司之獨立非執董。

南岸股份將於7日復牌。

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