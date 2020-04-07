【名家筆陣】許照中：獅王停派息　考驗監管機構

新冠肺炎病毒肆虐，不但影響亞洲各地，現在更蔓延歐美各地，疫情有過之而無不及，一發不可收拾的趨勢，現在全球確診病例逾127萬宗，美國佔33萬多宗，比中國的8萬多宗多出三倍，美國的死亡病例已近萬宗，是中國的3倍，而且還未見有紓緩迹象。

事實上，疫情一月中在中國內地湖北省爆發，現在內地疫情基本已受控，疫症的重心地區，在一月下旬遭受歷來罕見封城行動的武漢市，在最近幾天也要全面解封，社會與經濟活動都要完全恢復過來，為甚麼歐美地區尤其是美國面對這次疫症卻顯得束手無策？這無疑是各自面對疫症下的處理態度問題，也是不同社會制度之下的一次孰優孰劣的考驗。

滙控在今年2月18日公布業績，同時宣布第4季中期股息每股二角一仙，而股份在2月27日已開始除息買賣，道理上即是滙控股東所持股票的每股市值減少了二角一仙，變成現金等候滙控派到他們手上，可是到了3月31日，滙控突然宣布決定取消派發該二角一仙的股息，同時也宣布在2020年底前暫停派發所有普通股的季息或中期股息，也不會進行任何普通股的回購。這個消息，對於期待很快會收到滙控股息的股東，無疑是個重大打擊，尤其是股價已經除淨，手上所持每股股份按道理已少去該二角一仙的價值。

滙控解釋，該舉措是由於接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求該行取消派發一九年度的第四季股息所致。據說在英國的其他銀行如渣打銀行也接獲同樣要求，而英倫銀行提出這個要求，是考慮到疫情嚴重影響全球經濟，前景不明，希望金融系統包括各主要銀行保留資源，應付惡劣境況之下市場的未來所需。

英倫銀行的這個擔憂不是毫無道理，但是滙控作為一家有限責任公司，是公眾持股的企業而並非國有資產企業，其運作是依據自由市場常規進行，現在竟然由官方機構來勸，令它取消已經承諾派發給股東的股息，而它又無法抗拒，只好唯命是從，所以對於資本主義及自由市場社會的人來說，的確是匪夷所思。

現在本地市場有近七成的上市企業，都是奉行中國特色社會主義的內企，而且頗多都是國企(SOE)，如果這次的指令是來自內地銀監局或國資委，市場又會有甚麼反應呢？尤其是國際基金投資者，又會不會要求本地的證券監管機構出面干預，甚至一怒而高聲大叫要撤資？

話說回來，這次滙控突然取消派息，尤其是在股份買賣已扣除了股息進行下，無論是基於甚麼理由，對於小股東都不公平，利益受損，如何發揮它保護投資者利益的天職，會是本地有關規管單位一次重要的考驗。

(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構)

六福金融主席兼行政總裁 許照中

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