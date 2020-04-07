【深度解構】內地救經濟　聚焦兩範疇

新型肺炎疫情重創中國經濟。綜合大行預測，今年內地國內生產總值(GDP)難「保六」，即按年增速失守6%水平，較壞更可能只有0.1%增幅。而世界銀行前副行長兼首席經濟學家林毅夫認為，內地政府派發消費券支持家庭比派錢更有效，同時需幫助中小企業度過難關。

疫情陰霾下，分析普遍預料，內地經濟去年GDP增6.1%的光輝難復再。其中，世界銀行在基本情景下料今年內地GDP增長將放緩至2.3%，較壞情景或只升0.1%。中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿近日在座談會曾指，內地今年GDP增​​速很難實現6%。該會提出，儘管疫情在內地暫見緩和，但境外疫情加速擴散，對內地外貿增長產生重大衝擊，不但使內地製造業供應鏈恢復正常面臨阻力，更對今年經濟前景帶來高度不確定性。

中國首席經濟學家論壇剛舉行內部視訊會議，大多與會專家指，今年內地應突出兩大宏觀目標，分別是保生存及保民生。保生存就是防止企業特別是中小微企業大量破產，防止企業在階段性需求下滑時倒閉。而保民生就是防止大規模失業，威脅民眾生計。只有保民生、企業基本生存，才有疫後經濟與社會持續活動的基礎。

據內媒報道，世界銀行前副行長兼內地著名經濟學者林毅夫在網絡視訊會估計，今年首季內地GDP恐按年收縮6至10%，第2季料僅升約1%，第3及第4季均需升10%，全年GDP始有條件錄3%至4%增幅。目前內地經濟遭受巨大負面衝擊，尤其是中小企業生存環境嚴峻。據清華大學最近對私營企業的調查顯示，約85%民營企業難捱過3個月。2月內地城市失業率已急升至6.2%，農村地區雖然沒有正式調查，但情況估計更差。

林氏認為，今次內地經濟增長應依賴內地市場及需求，同時保護家庭、保障消費，幫企業度過難關。相對直接派錢，支持內地消費更有效的方式是向貧困戶、低收入家庭、失業人士等提供消費券，因群眾手持現金或選擇不消費，即不會直接轉化為市場需求。支持企業方面，則建議免稅或減低稅率等，尤其針對中小企，因他們提供大量就業，亦是全球產業鏈的重要組成部分，對於內地度過難關後保持全球製造業地位，中小企生存有關鍵作用。

事實上，內地各地已密密豪派消費券，總額更超過40億元人民幣。內地券商中泰證券認為，消費券拉動經濟的效用，可能更勝透過基建投資，因既可迅速刺激消費，更能消化過剩產品，有助廠商回籠資金。

不過，內地谷消費救經濟，仍面臨不少挑戰。麥格理資本經濟學家胡偉俊發表報告指，內地爆發第二波疫情的風險、疫情拖累全球經濟衰退的程度等，仍舊潛伏危機。值得留意是，今年疫情或使內地近900萬大學畢業生面臨就業問題。外電引述ING銀行大中華經濟師彭藹嬈估計，今年底內地失業率恐飆至10%，反映內地要推出萬全救市方案難度甚高。

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