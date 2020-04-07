林嘉麒：美失業數據暫不足慮

港股經歷了上周四五的兩日悶市，成交只有約八百億。觀望的原因是，市場早預期美國新申領失業救濟金人數會急升，及非農就業大減。結果是，數據真的非常差，而且比市場預期更差，但美股並沒有大跌。大家會問，經濟數據這樣差，股市也不跌？何解？

首先，經濟數據是滯後的，只是用來幫助預測未來經濟情況的指標，理論上數據差，我們可擔心未來經濟，股市會因此下跌。這個連鎖關係是以前出版的一本「書」。同樣，經濟數據已過去，預測未來轉好，經濟再有增長動力，股市也可升，這是我們常說，股市已反映了負面的因素。 現在的「書」改版了，這個連鎖關係裏，加了無限QE、疫情的因素，所以在經濟前景的結論上大有不同。

美國非農職位數據一直被譽為預視美國未來經濟，原因是，一間企業面對經濟前景，會自行安排職位人手，假如大家認為未來經濟差，就不會新增職位。但是，在今次疫情影響下，是整體經濟活動完全停止，企業不設職位是非常合理。只要未來經濟活動重啟，日後生活如常，新增職位就會立刻出現。今次失業的70萬人中，45.9萬人來自服務及休閒娛樂業，其中有41.7萬人是餐飲相關產業。這些行業勞動性流動高，炒容易，再聘請也非常容易，所以單憑今次非農數據就斷言美國經濟衰退、前景非常差，並不一定。

當然，3月的非農報告絕大部分的數據取自3月12日以前，3月12日之後的美國疫情更為惡劣，所以未來經濟活動仍要憂心。下個月的非農絕對會差，未來要留意的是失業數據的結構。假如失業人數是來自零售、服務性等行業以外的行業，如與長線經濟活動相關的，或者是技術性人士，我們才要非常擔心美國真實的經濟情況。

況且，在擔心失業率上升的時候，是基於就業人口少了，整體市民消費能力減少，救助人數增加了國家的負擔。企業不聘請員工，也預視未來生意做少了，政府稅收或許會減少。不過，現時直升機派錢，幫助了市民購買力減弱，延後了經濟的負面影響。因此上周經濟數據差也不會太影響股市。投資者觀望完了，資金再度入市，股市自然會升。

油價方面，短期沙特、俄羅斯等有望舉行建設性談判，儘管近期傳出延期消息，但消息面上，估計一步步拉近大家的分歧。油價回升在望，股市也應利好。恒指昨日成交雖然只是868億元，惟A股假期休市實屬正常。再者，歐洲疫情在形勢上有改善，雖然死亡率屬偏高，確診人數增長正有趨勢上減少，市場亦估計美國疫情有機會改善。恒指昨日重上10天及20天線水平，更升抵至3月27日的高位。今個星期是第2季的第2個星期，估計大戶仍在建倉，整體大市反覆向好機會大。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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