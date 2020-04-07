東方日報B1：基金經理All-in掃股博反彈

環球經濟不穩，迫使各國政府及央行大舉救市，令港股、A股及美股近期進入反彈浪。為跑贏大市，基金經理直言已加倉博反彈，甚至100%全股票，冀食正短期升幅，惟預料美股逐步公布「走樣」業績，中美股市反彈過後，勢掀第二波跌浪，故基金經理表示，今年更要靈活走位。與此同時，金礦股受惠國際金價揚升，相關基金近期最受香港客戶歡迎，流入的資金相當多，反映投資者多數估計放水有利金價長遠表現。

管理私人基金的Chartwell Capital創辦人兼投資總監陳惠仁指，由於不少亞洲股票已跌至超值水平，故其管理的亞洲股票基金早前積極加倉，分段低撈香港、日本、印尼及馬來西亞股票。其現金水平由三月份的23%大削至近10%，更打算在4至5月用餘下近10%現金入市。他續指，港股市帳率跌至15年低位，意味更多股票值得低撈。

同樣管理私人基金的豐盛金融資產管理部董事黃國英透露，該基金在早前美股大跌時一度清倉，但其後也逐步補回。他預計，未來港股或美股都只會反覆，建議投資者「炒股不炒市」。由於市場流動性充裕，且恐慌性拋售告一段落，料股市單日波幅將維持在上落3至4%，不會再出現跌停板。

惟他看淡旅遊股，指政府出手打救只能防止其倒閉，但不能增加其收入。

管理包括零售基金的荷寶投資管理亞太股票聯席主管兼中國首席投資總監繆子美指，管理的基金於3月增持了收入及利潤主要來自中國的股票，同時減持了海外業務為主的股份。

她指，鑑於內地疫情受控，料從事內地生意的企業最壞時刻已過去。另憧憬兩會有更多經濟刺激政策出台，這類股份有望炒上。但她預計，港股及美股會持續大幅波動，並會出現由企業基本面轉差所引發的第二波跌浪，料兩市要等到年中，外地疫情受控時才見底。

此外，強積金方面，永明資產管理首席投資策略師雷志海稱，其管理的港股基金於最近兩周也輕微增持股票倉位，買入消費及醫藥股捕捉短線升浪。惟港股仍存隱憂，料4月下旬企業首季業績陸續出爐時，會出現第二波跌浪，故他亦準備在4月初增持現金。

而基金銷售平台Fundsupermart.com香港總經理黃展威則指，在市況動盪下，金礦股受惠金價上升，令相關基金近期最受投資者歡迎，流入的資金相當多。據該平台截至3月底的數據顯示，過去1個月香港客戶淨買入金額最多的首兩位均為金礦股基金，過去一周的首位則為科技股基金，反映投資者一方面看好美國放水，料金價長線升值；另一方面也由於美國科技股已從高位回落不少，故有意低撈。

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