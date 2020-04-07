歐股收市上漲　德國DAX飆升逾500點

新冠肺炎擴散速度有緩和迹象，帶動歐洲股市周一(6日)上漲。英國富時100指數收報5,582點，升166點或3.08%；法國CAC指數收報4,346點，升191點或4.61%；德國DAX指數收報10,075點，升549點或5.77%。

過去周末新冠肺炎病例和死亡人數的增長速度有所放緩。德意志銀行數據顯示，在美國，案例增長速度從12.3%降至8.2%，而意大利和西班牙的死亡率也有所下降。

引擎製造商勞斯萊斯及體育博彩營運商GVC Holdings都宣布停止派息．股價分別收市升18.32%及18.5%。

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