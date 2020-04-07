紐約期金收漲近3%　創逾7年新高

國際金價周一(6日)上漲，紐約期金收報每安士1,693.9美元，升48.2美元或2.9%，創自2012年12月17日以來收市新高。

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，政府的財政和央行的貨幣政策將為金價帶來重要支持，加上美國經濟在往後數月充滿危機，亦刺激避險需求趨增。

美匯指數周一報100.65，升0.08%。

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