聯儲局擬為小型企業提供更多融資支持

美國聯儲局周一(6日)表示，為了促進美國小企業管理局(SBA)的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program，PPP)，該局將建立一項措施，以提供受PPP所支持的定期融資項目，將於周內公布更多細節。

稍早前，有外媒報道指，聯儲局和美國財政部正計劃啟動一項新措施，購買金融機構通過政府緊急小企業貸款計劃提供的貸款。報道指，這個項目有助銀行釋放更多資產負傾表，從而促進更多貸款；並預計項目規模是3,500億美元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626