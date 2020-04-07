聯儲局擬為小型企業提供更多融資支持
2020年04月07日 02:23
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美國聯儲局。
美國聯儲局周一(6日)表示，為了促進美國小企業管理局(SBA)的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program，PPP)，該局將建立一項措施，以提供受PPP所支持的定期融資項目，將於周內公布更多細節。
稍早前，有外媒報道指，聯儲局和美國財政部正計劃啟動一項新措施，購買金融機構通過政府緊急小企業貸款計劃提供的貸款。報道指，這個項目有助銀行釋放更多資產負傾表，從而促進更多貸款；並預計項目規模是3,500億美元。
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