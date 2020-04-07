紐約期油收挫近8% 傳沙俄接近達成協議
2020年04月07日 03:05
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(Getty Images圖片)
產油國傳接近達成減產協議，但國際油價周一(6日)回吐。紐約期油收報每桶26.08美元，跌2.26美元或7.97%。布蘭特期油收報每桶33.05美元，跌3.1%。
石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國同盟(合稱OPEC+)將於4月9日召開緊急會議，據報OPEC+還邀請了額外7個國家參加緊急會議，包括巴西和挪威等，惟受邀名單中不包括美國和加拿大。
外媒報道指，俄羅斯主權財富基金RDIF行政總裁表示，俄羅斯和沙特已很接近達成減產協議。
另外，伊拉克軍方周一表示，伊拉克南部的一間美國油田服務公司遭3枚火箭炮襲擊，對此，伊拉克巴士拉石油公司表示，今次襲擊對石油生產和出口不會造成影響。在新冠肺炎疫情下，大部分外籍人員已經撤離，涉事區域大致上空曠無人。
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