美股收市：憧憬疫情緩和　道指抽升1627點

憧憬新冠肺炎疫情緩和，美國股市周一(6日)顯著反彈。道指收報22,679點，升1,627點或7.73%；標指收報2,663點，升175點或7.03%；納指收報7,913點，升540點或7.33%。

道指以飛機生產商波音公司表現最好，其股價全日飆升19.47%；僅隨其後的是由聯合技術和雷神合併而成的Raytheon Technologies，全日升15.28%。金融股做好，美國運通、Visa分別升13.95%和11.72%。

新冠肺炎疫情在美國擴散速度有緩和迹象，但未知這個趨勢能否持續，根據統計數據，上周四美國確診3萬宗，上周五和上周六分別確診3.21萬宗和3.32萬宗，而剛剛過去的周日確診宗數大幅緩和至2.82萬。

美國總統特朗普在其社交媒體帳號發表勵志貼文，指「美國要堅強」、「光明在隧道盡頭」。

不過，部分市場人士對後市走勢並不太樂觀。券商Bernstein指出，企業回購在疫情下勢必大幅減少，勢阻礙估值返回疫情爆發前水平。該行估計過去5年，回購股份提升美企盈利增長1至1.5個百分點。

Guggenheim Partners投資總監Scott Minerd更稱股市或從現水平再瀉四成，標指將跌見1,500點，預期美國經濟今年收縮10%，拖累標指成分企業每股純利降至100美元，以過往市盈率計，得出1,500點的預測。

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