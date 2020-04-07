Airbnb獲10億美元融資　惟估值恐縮水16%

短租房屋平台Airbnb表示，獲得私募股權公司Silver Lake和Sixth Street Partners合共10億美元的融資，當中包括債務和股權融資。公司指，所得資金將用於「支持Airbnb持續的業務」，長遠投入於旗下逾200個國家地區的業務發展。

公司未有透露上述融資對應的估值，但有報道引述消息指，於3月初，Airbnb的內部估值為260億美元，較2017年上一次融資時的310億美元估值，大幅縮水逾16%。目前尚未知道該公司會否在今年上市。

事實上，Airbnb業務正受到新冠肺炎疫情帶來的打擊。至於另外兩間同受打擊的上市公司，叫車平台Uber和Lyft，已經宣布了一系列計劃，以應對今次全球的健康和經濟危機。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626