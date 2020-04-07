神州租車與瑞幸咖啡「劃清界線」 周二復牌
2020年04月07日 06:52
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神州租車(00699)公布，進一步注意到瑞幸咖啡向美國證券交易委員會作出備案，該備案披露瑞幸咖啡就偽造交易啟動內部調查，該備案造成瑞幸咖啡於納斯達克上市的美國預託股價出現顯著波動。
公司澄清，於該公告日期，其並無持有瑞幸咖啡的任何美國預託股份或其他證券，亦無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。
該公司又指，儘管陸正耀為瑞幸咖啡股東及主席，他已於2016年4月辭任公司首席執行官職位並改任非執行董事。此後他並無參與集團的日常管理。此外，瑞幸咖啡的首席運營官劉劍已於2015年起不再於公司擔任部門總監一職。
此外，公司致力於建立並維持有效的風險管理及內部控制制度，公司的審核及合規委員會每季度召開一次會議，以審閱公司的財務業績、財務報告制度、風險管理及內部控制制度。公司財務報表的編製完全符合適用會計原則，並經核數師審核或審閱(倘適用)。集團截至2019年12月31日經審計綜合財務報表已於2020年4月1日公布的2019年度報告中披露。
於該公告日期，集團與金融機構的業務關係及營運保持正常。公司已申請周二(7日)復牌。
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